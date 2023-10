Decisão entre Fluminense e Boca Juniors está marcada para 4 de novembro, no Maracanã

Com a definição do confronto da final da Copa Libertadores da América de 2023 entre Fluminense e Boca Juniors, aumenta a procura por ingressos para a decisão — marcada para 4 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Antes mesmo das semifinais, a Conmebol abriu a venda de sua cota — com valores que vão de R$ 800 a R$ 1.300 — e, segundo o site oficial, ainda há alguns ingressos de categoria 1 (o mais caro, por R$ 1.300), para o setor Leste Inferior.

A divisão de cotas de ingressos é feita entre os clubes envolvidos na grande final e a Conmebol, organizadora do torneio. A entidade, por sua vez, comercializa parte dos bilhetes e distribui o restante entre patrocinadores.

Os bilhetes de categoria 3, dos setores atrás dos gols, custam R$ 260. São eles que serão comercializados por Fluminense e Boca Juniors, com as condições de compra sendo definidas pelos próprios clubes, inclusive a data de abertura.

No site da Conmebol, cada usuário cadastrado poderia comprar até 5 ingressos — todos nominais e intransferíveis.

Agências de viagem vendem pacotes com ingressos

Além dos ingressos avulsos, também estão disponíveis pacotes que incluem passagem, hospedagem e também as entradas, mesmo sem saber se o seu time estará lá. Os preços podem variar entre R$ 2.500 e R$ 4.000.

A confederação sul-americana fechou contrato exclusivo com uma agência para todos os pacotes, meses antes da finalíssima, a Absolut Sport, acordo até 2024 e que vale também para a Copa Sul-Americana.

A empresa reserva determinado número de ingressos, normalmente para áreas de camarotes, em setores mais caros do Maracanã. E pode negociá-los mesmo sem ainda se conhecer os finalistas, ou qual será o preço das entradas avulsas para o público geral. Ela também pode revender para outras agências.

A Absolut Sport costuma oferecer pacotes para camarotes no Maracanã durante toda a temporada. Para a finalíssima da Libertadores, há duas possiblidades de ingressos para serem adquiridos, todos em áreas mais nobres do estádio: na categoria 1 a R$ 2,95 mil, e na categoria 2 a R$ 2,55 mil.

Ingressos à venda até para o Mundial

A Outsider Tours é outra empresa que negocia há algum tempo esses pacotes, com a possibilidade de, caso o time do comprador não esteja na final, reverter 100% do valor pago em outra viagem pela agência. Ela adquire essas entradas da revendedora oficial da Conmebol.

Cerca de 300 torcedores do Flamengo já haviam comprado pacotes, e o time acabou eliminado pelo Olímpia-PAR, nas oitavas de final. Com uma noite de hospedagem no Rio, o valor sai a partir de R$ 3,9 mil.

Quem se animar e achar que seu time ganhará a Libertadores, e jogará o Mundial de Clubes em dezembro, na Arábia Saudita, também já há pacotes à venda pela Outsider. O preço: R$ 12,9 mil, com aéreo, hospedagem e entradas para os jogos.

Por Luccas Oliveirada CNN

