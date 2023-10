Em recuperação de duas cirurgias feitas há sete dias, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não deve receber visitas nesta sexta-feira (6). Fontes próximas ao petista afirmaram ao R7 que a recomendação médica é que o presidente não receba ninguém por duas semanas, a contar da data da realização das intervenções, a última sexta (29). Desde que teve alta, no domingo (1º), Lula tem feito fisioterapia todos os dias no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. A previsão é que ele retorne a despachar do Planalto no fim deste mês.

A reportagem apurou que Lula está em isolamento, com parte da equipe, no Alvorada. Quando é preciso assinar alguma medida, como o programa de renegociação de dívidas Desenrola, o documento é recebido por assessores e entregue ao presidente. O texto foi sancionado na terça-feira (3), sem vetos. O Desenrola limita os juros no rotativo do cartão de crédito. A sanção foi o primeiro compromisso de trabalho do presidente depois dos procedimentos, realizados no Hospital Sírio-Libanês de Brasília.

A primeira cirurgia, chamada de artroplastia, serviu para tratar a artrose no quadril direito, enquanto a segunda, uma blefaroplastia, tinha o objetivo de remover o excesso de pele das pálpebras.

A artroplastia era recomendada pela equipe médica do presidente da República desde o fim do ano passado, mas Lula decidiu adiar a operação. Em diversas ocasiões, ele reclamou de dores no quadril direito.

De acordo com a equipe médica, as duas cirurgias transcorreram dentro da normalidade e o período total de recuperação será de cerca de um mês. O custo dos procedimentos não foi informado pela equipe médica, mas o R7 apurou que ambas as intervenções foram pagas pelo convênio de saúde de Lula.

Dias antes de ser internado, o presidente afirmou que optou por não operar o quadril direito logo depois do segundo turno das eleições do ano passado. “Queria operar logo depois das eleições, mas falei: ‘Se eu operar agora, vão dizer que o Lula está velho, ganhou as eleições e já está internado’. Resolvi primeiro recuperar o Brasil”, declarou durante o programa Conversa com o Presidente.

Ana Isabel Mansur, R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram