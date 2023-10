Devido a gravidade da lesão, ocasionada por um soco com um copo de whisky, Paulo Henrique teve que fazer remoção total do olho esquerdo, onde foi colocada uma prótese ocular.

O servidor público Paulo Henrique da Costa Brito, 23 anos, que foi agredido pelo empresário Adriano Vasconcelos Correa da Silva, de 47 anos, passou por uma cirurgia de retirada do olho esquerdo, na tarde desta quinta-feira, 5, no Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com a tia do rapaz, Francisca Silva Marques, o procedimento cirurgico ocorreu dentro da normalidade. Devido a gravidade da lesão, ocasionada por um soco com um copo de whisky, Paulo Henrique teve que fazer remoção total do olho esquerdo, onde foi colocada uma prótese ocular.

O corpo médico optou por manter o paciente internado no PS, nesta sexta-feira, 6. A depender do estado de saúde de Paulo, o jovem poderá receber alta médica ainda no fim de semana. O servidor público está internado na unidade hospitalar de referência da capital acreana desde a última quarta-feira, 4, quando foi transferido do Hospital de Brasileia Raimundo Chaar.

Segundo Francisca, Paulo Henrique tem reclamado de muita dor, além de apresentar lapsos de memória. “O que eu vejo é que ele ainda não está em si totalmente. Ele está tendo lapsos de memória. Acho que ainda não caiu a ficha ainda sobre a sua nova condição”, disse com a voz embargada.

Ainda segundo a tia, o jovem tem se mantido em silêncio. “Hoje ele me perguntou: ‘tia, tiraram o meu olho todinho? Amputaram o meu olho?’ E eu disse que sim e ele ficou calado. Ele não chorou, quase não não fala. Mas, sempre que a dor fica menos forte, ele pega o celular e fica se olhando. Eu sinto que ainda está entalado”.

Entenda o caso

O empresário Adriano Vasconcelo Corre da Silva, 47 anos, foi filmado por câmeras de segurança de um estabelecimento agredindo Paulo Henrique da Costa Brito, 23 anos, na última terça-feira, 3, em um estabelecimento de Brasileia, município do interior do Acre. As imagens do vídeo, consideradas fortes, geraram comoção na internet.

O vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o empresário utiliza um copo de whisky para agredir o rosto de Paulo. À GAZETA, Francisca Silva Marques, tia da vítima, afirmou que o jovem teria pedido para o empresário parar de xingar um morador de rua que passava no local e que, por isso, segundo ela, o homem teria agredido Paulo.

Em liberdade

Preso em flagrante por militares que presenciaram a agressão, na terça-feira, 3, Adriano Vasconcelos encontra-se em liberdade. O acusado foi liberado após a audiência de custódia e de pagar R$ 10 mil de fiança, nesta quinta-feira, 5.

A soltura de Adriano gerou revolta em amigos e familiares de Paulo Henrique, que realizam protesto na tarde de ontem, pelas ruas de Epitaciolândia, pedindo a prisão do agressor.

Por Maria Meirelles A Gazeta do Acre

