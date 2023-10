Na tarde da última quarta feira (04) no municipio de cruzeiro do sul interior do Acre, um acidente gravissimo de transito foi registrado em uma rua no conjunto vale dos buritis.

Segundo informações um jovem trafegava em rua do municipio quando colidiu com um veiculo, com a força do impacto o jovem motoqueiro ficou em estado grave.

O Samu se encaminhou até o local para prestar atendimento a vitima.

Por AcreOnline.net

