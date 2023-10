Valor do auxílio-gás este mês poderá ser menor do que o mês de agosto

Sim! O auxílio-gás retorna neste mês de outubro e os beneficiários do programa já podem respirar aliviados. Trata-se de um benefício que auxilia famílias de baixa renda na compra do botijão de gás de cozinha, essencial para sua qualidade de vida.

Contudo, o valor neste décimo mês do ano pode ser um pouco mais baixo que há dois meses. Vamos explicar a seguir.

Em agosto, o programa social atendeu mais de 5,6 milhões de beneficiários, conforme dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

O auxílio retorna sem um valor definido até o momento, mas já é possível fazer uma previsão do valor com base no preço médio do gás de cozinha. Em agosto, foi de R$ 108, correspondente ao valor integral da média nacional do valor do botijão de gás de 13kg.

O valor correto só terá divulgação a partir do dia 10. Todavia, conforme os relatórios divulgados pela agência, a média do GLP 13kg nesse período foi de R$ 103,74, o que pode fazer com que o benefício seja ainda menor que o de agosto.

Auxílio-gás

De acordo com as regras deste benefício, os pagamentos ocorrem a cada dois meses. Como o último aconteceu em agosto, o próximo ocorre neste mês de outubro.

O número de contemplados caiu consideravelmente de 2022 para este ano. Até dezembro eram 5,9 milhões de famílias contempladas, enquanto em agosto foram 5,6 milhões de beneficiados.

O cronograma de pagamentos segue uma ordem estipulada pelo último número de Número de Identificação Social (NIS), seguindo o calendário do Bolsa Família.

Requisitos para receber o auxílio-gás

Assim, todos os que estão inscritos no Bolsa Família recebem o Vale-gás, além dos inscritos no CadÚnico, sistema do governo que inclui beneficiários para programas sociais. Para isso, é necessário que esteja dentro dos requisitos, ou seja:

Possuir renda mensal total igual ou inferior a meio salário mínimo per capita, incluindo recursos provenientes de programas sociais;

Tem na composição familiar um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC), esteja ou não inscrito no CadÚnico.

Lembrando que o benefício destina-se especialmente às mulheres vítimas de violência doméstica e alguns outros grupos mais vulneráveis.

Como se inscrever no auxílio-gás?

Para se inscrever no auxílio-gás é necessário ir até o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou outra unidade de atendimento em seu município de sua localidade. Caso esteja regular sua inscrição, o repasse acontece pelo Caixa Tem.

Calendário de outubro do auxílio-gás

Os pagamentos do auxílio-gás este mês ocorrem junto com o Bolsa Família. Confira as datas!

NIS final 1: 18 de outubro;

NIS final 2: 19 de outubro;

NIS final 3: 20 de outubro;

NIS final 4: 23 de outubro;

NIS final 5: 24 de outubro;

NIS final 6: 25 de outubro;

NIS final 7: 26 de outubro;

NIS final 8: 27 de outubro;

NIS final 9: 30 de outubro;

NIS final 0: 31 de outubro.

Como será o pagamento do auxílio-gás?

O Responsável Familiar (RF) do Auxílio-Gás terá o benefício depositado em conta digital ou bancária.

Se o RF não tiver acesso a nenhuma das contas oferecidas, será criada uma conta de poupança digital social, quando possível.

Podem retirar o valor nas lotéricas, correspondentes Caixa Aqui e terminais de autoatendimento, usando o mesmo cartão e senha que já utilizam para o Auxílio Brasil (Bolsa Família).

O pagamento do Auxílio Gás será realizado ao RF, com prioridade para as mulheres, caso elas sejam indicadas no Cadastro Único.

Para famílias não registradas no Cadastro Único que recebem o BPC, o pagamento será feito ao titular do benefício ou ao seu Responsável Legal.

Por Ana Luzia Rodrigues

