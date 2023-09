Uma equipe do 1° Batalhão de Polícia Militar recuperou uma motocicleta que estava com documento adulterado e restrição de roubo no bairro Sobral.

Os policiais estavam em patrulhamento quando avistaram o veículo parado e após realizar consulta via sistema observaram que o chassi da motocicleta não conferia com o documento e que o veículo possuía restrição de roubo.

Os militares encaminharam o veículo à delegacia, juntamente com um indivíduo que se dizia proprietário da motocicleta.

FORAGIDO DA JUSTIÇA CAPTURADO NO PREVENTÓRIO

Durante patrulhamento uma guarnição do 1° Batalhão avistou três indivíduos caminhando na rua Minas Gerais, dois homens tinham as mesmas características de suspeitos que cometeram crimes de roubo e furto na região. A equipe realizou abordagem e durante consulta nominal constatou a existência de um mandado de prisão em aberto contra um dos homens.

Os militares conduziram o indivíduo à delegacia de flagrantes para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

Assessoria de Comunicação da PMAC

