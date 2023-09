Um homem estava pilotando a motocicleta e uma mulher com uma criança eram os garupas

Imagens de uma câmera de segurança flagram o momento em que um carro modelo Hilux, de cor branca, atingiu um motocicleta onde estava dois adultos e uma criança que foi parar dentro de um bueiro. A informação preliminar é de que o acidente aconteceu na rua H com a J, no bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

O vídeo mostra que a colisão aconteceu na terça-feira (26). O carro está trafegando na principal quando a motocicleta cruza a via. Um homem estava pilotando a moto e uma mulher com uma criança eram garupas. Todos estavam sem capacete. Com a colisão, os três ocupante da motocicleta foram arremessados.

Os adultos vão parar na calçada e a criança dentro do bueiro na esquina da rua. Os moradores do local correm em direção as vítimas para prestarem socorro. O motorista da Hilux também permaneceu na rua e prestou atendimento ao entrar no bueiro e retirar o menino. Assim que a criança é socorrida é possível perceber o desespero das pessoas.

Ainda de acordo com as informações, o menino foi levado para uma unidade hospital. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Veja vídeo:

Por D24am

