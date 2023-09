A 6ª edição do Festival da Farinha de Cruzeiro do Sul, que integra o calendário de comemoração dos 119 anos da cidade, contará com o apoio do governo do Acre, em parceria com a Prefeitura Municipal. O evento, que foi aberto nesta quarta-feira, 27, e segue até o próximo sábado, 30, na Praça Orleir Cameli, celebra a identidade juruaense em torno desse alimento típico, que já foi oficializado em 2017 como patrimônio cultural do país, a partir da conquista do Selo Brasileiro de Indicações Geográficas. A programação constitui também uma oportunidade de gerar renda e promover entretenimento na região.

Entendendo a importância do festival, as rádios Aldeia e Difusora transmitirão simultaneamente toda a festividade. Segundo a titular da Secretaria de Estado de Comunicação (Secom), Nayara Lessa, a política de realizar a transmissão de eventos municipais e estaduais tem sido crescente, com objetivo de valorizar a vida comunitária e fomentar a economia.



“Essas festividades impulsionam a economia e consolidam os negócios locais. Para divulgá-las, temos uma equipe preparada, na Rádio Aldeia de Cruzeiro do Sul, e equipamentos necessários”, enfatiza.

De acordo com o diretor da Aldeia FM, Erisney Mesquita, o trabalho que está sendo realizado pela Secom, por meio das rádios, é uma conquista para muitos acreanos que possuem o rádio como principal meio de informação e entretenimento.

“Temos mais de 700 comunidades rurais e ribeirinhas que dependem unicamente do rádio para se informar. O governo tem feito seu papel, investindo bastante nas unidades com reformas, substituição de equipamentos e capacitação de pessoal, o que facilita nosso trabalho. Pra se ter uma ideia, hoje é possível fazer uma transmissão de áudio e vídeo, ao vivo, de qualquer lugar do estado, necessitando apenas de um ponto de internet”, informa.

Por Aline Querolaine Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Santos/Secom

