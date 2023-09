A revelação das fitas de áudio entre Jeffrey Dahmer e seu pai, Lionel Dahmer, adiciona outra camada de complexidade a um caso já perturbador que capturou a atenção do público por décadas. As fitas, que foram recentemente descobertas e apresentadas no documentário da FOX Nation, My Son Jeffrey: The Dahmer Family Tapes, oferecem um vislumbre raro na psique distorcida de um dos serial killers mais notórios dos Estados Unidos. Mais do que isso, elas também lançam luz sobre o relacionamento perplexo entre Dahmer e seu pai, um homem lutando com a horrível realidade de que seu filho era capaz de atos tão hediondos.

Nas fitas, Lionel Dahmer pode ser ouvido perguntando ao filho sobre as origens de suas fantasias sombrias, até mesmo admitindo ter tido “pensamentos estranhos” ele mesmo quando criança. Essa confissão arrepiante do pai de Jeffrey Dahmer levanta questões sobre a natureza do mal e se ele pode ser herdado ou aprendido. É um momento que captura a essência de um pai desesperadamente em busca de respostas, tentando entender como seu filho poderia cometer crimes tão monstruosos.

As fitas fazem parte de uma série documental em quatro partes que visa aprofundar mais na vida de Dahmer, desde sua infância problemática até sua onda de assassinatos horríveis que terminou com as vidas de 17 homens e meninos. A série promete oferecer novos insights sobre os crimes de Dahmer, que foram tão chocantes quanto horríveis.

Autoridades descobriram cabeças decapitadas e corpos desmembrados em seu apartamento, mas a extensão total de sua depravação era ainda mais aterradora. Dahmer drogava, abusava sexualmente e depois matava suas vítimas, chegando a canibalizar partes de seus corpos. A maioria de suas vítimas eram homens e meninos, e muitos faziam parte da comunidade LGBTQ+, adicionando outra camada de tragédia ao seu reinado de terror.

O ex-perfilador do FBI Dan Craft, um colaborador da série documental, aponta que Dahmer inicialmente não queria necessariamente continuar matando. No entanto, uma vez que começou, o ato se tornou uma descarga de adrenalina que cumpriu suas fantasias mais sombrias. Essa revelação adiciona uma nova dimensão ao nosso entendimento das motivações de Dahmer e dos fatores psicológicos que o levaram a cometer atos tão horríveis.

Talvez um dos momentos mais comoventes nas fitas venha quando Lionel Dahmer pergunta ao filho por que ele não sabia sobre suas atividades criminosas. A resposta de Dahmer, de que ele estava “fazendo coisas no meu próprio mundinho”, destaca o isolamento e o sigilo que muitas vezes envolvem tais crimes. É um lembrete assustador de que até mesmo aqueles mais próximos de nós podem guardar segredos sombrios, deixando-nos nos perguntar o quão bem realmente conhecemos as pessoas em nossas vidas.

Jeffrey Dahmer foi condenado a 15 penas de prisão perpétua consecutivas, mas foi morto na prisão em 1994. Embora ele possa ter ido embora, as perguntas em torno de sua vida e crimes continuam a nos intrigar e nos horrorizar, e essas fitas recém-descobertas com seu pai apenas adicionam mais combustível ao fogo enigmático que é a vida e a mente de Jeffrey Dahmer.

Por Lucas R. Misterios do Mundo

