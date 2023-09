Treinador chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido nesta quarta-feira. Será a terceira passagem de Mano no Timão

Mano Menezes é o novo técnico do Corinthians. Após reunião realizada na manha desta quinta-feira (28), o Timão acertou a chegada do treinador que vai assinar um contrato até o final de 2024. Estima-se que o comandante vai receber cerca de R$ 800 mil por mês no Alvinegro. Ele vai suceder Vanderlei Luxemburgo, demitido nesta quarta-feira (27).

Enquanto aguarda movimentação oficial do Flamengo para prolongar o contrato, Everton entra no radar de gigantes

Jogador recebeu oferta da Arábia Saudita, mas preferiu ficar no Tricolor e ser campeão. Agora, espera que os sauditas voltem a mostrar interesse

Há a expectativa que o treinador já esteja no banco de reservas no duelo contra o São Paulo. As equipes se enfrentam neste sábado (30), às 18h30, no Morumbi, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro.



Campeão da Série B (2008), do Paulistão e da Copa do Brasil (2009) com o Corinthians, Mano vai iniciar a sua terceira passagem pelo clube. Ele foi técnico do time também em 2014, mas sem repetir o mesmo sucesso.

O treinador está livre desde que deixou o Internacional, em julho. Ele virou a principal opção, desde que as conversas com Tite não avançaram na quarta-feira. O Timão viu o técnico campeão mundial de 2012 se reunir com a diretoria do Flamengo também na quarta e ficar mais próximo da Gávea do que do Parque São Jorge.

Com 248 jogos à frente do Corinthians, Mano é o terceiro treinador da história com mais partidas pelo Timão. Ele só fica atrás de Tite, com 378, e Oswaldo Brandão, com 435.

Nome de Mano pode ser assunto delicado no Corinthians nos próximos meses

Contudo, o nome de Mano Menezes pode voltar a ser assunto no Timão nos próximos meses. Isso porque o clube vai passar por eleições presidenciais. André Negão, da situação, e Augusto Melo, da oposição, são os concorrentes. O nome do treinador agrada o primeiro, mas não caiu nas graças do segundo. Mano, então, terá seu trabalho avaliado caso este postulante ganhe o pleito.

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram