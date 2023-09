Em uma operação conjunta realizada pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO/DENARC) e o Núcleo Especializado de Repressão às Ações e Práticas Criminosas (NEPATRI) de Cruzeiro do Sul, a Polícia Civil do Acre prendeu três indivíduos na última quarta-feira, 27. Os mandados de prisão estavam relacionados a crimes de tráfico de drogas e homicídio.

As prisões ocorreram no Bairro da Cohab, um dos locais de maior incidência de criminalidade na região, e foram o resultado de investigações detalhadas conduzidas pelos agentes de investigação.

O monitoramento dos indivíduos já estava em andamento quando os agentes decidiram efetivar as prisões no início da tarde. A ação foi realizada com sucesso, e os suspeitos foram detidos sem incidentes.

Os nomes dos indivíduos detidos não foram divulgados pelas autoridades no momento. No entanto, eles enfrentarão acusações sérias relacionadas ao tráfico de drogas e homicídio, crimes que têm impactado a segurança da comunidade em Cruzeiro do Sul.

É bom ressaltar a importância do trabalho conjunto das diferentes unidades da Polícia Civil para combater a criminalidade na região. Ele ressaltou que a prisão desses suspeitos é um passo significativo na luta contra o crime em Cruzeiro do Sul.

Os três indivíduos detidos foram encaminhados para a delegacia local, onde aguardarão os procedimentos legais. A polícia continua a investigar o envolvimento deles em outros crimes e se há conexões com grupos criminosos maiores.

Por Assessoria/ PCAC

