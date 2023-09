Ed Elen passou por uma cirurgia no final de agosto para a mudança do tipo de sonda

A adolescente Ed Elen, de 16 anos, que estava internada no Pronto Socorro de Rio Branco, desde o dia 27 de julho, após sofrer um mal súbito enquanto treinava em uma academia de Rio Branco, teve alta no dia 1º de setembro e já está em casa.

Apesar de ter sido liberada do hospital, Ed Elen segue acamada, se alimentando através de sonda gástrica e sem reagir a estímulos, de acordo com seu pai, Ed Carlos Cabral.

Ed Elen tem 16 anos e sofreu um mal súbito durante treino no Sesc Academia/Reprodução

A adolescente deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 18 de agosto e desde então estava internada em um leito de enfermaria do Pronto-Socorro de Rio Branco até o dia da alta.

Ed Elen passou por uma cirurgia no final de agosto para a mudança do tipo de sonda e passou a apresentar um quadro de febre, o que deixou a data da alta incerta na época. No entanto, após melhora, ela foi liberada pelos médicos.

A mãe da menina, Aurilene Galvão, realiza uma campanha, com venda de rifas, para ajudar a pagar os gastos com o tratamento da filha, os recursos arrecadados são destinados a custear as adequações na casa, comprar medicamentos e outros aparelhos que possibilitem mais conforto para a adolescente.

Segundo o pai da jovem, ela precisa tomar cerca de oito medicamentos por dia. “A medicação é em pílula, mas a gente dilui e coloca pela sonda. A gente faz as campanhas porque os gastos aumentaram com tudo. Temos que comprar fralda, lenço umedecido, papel toalha e pomada de três tipos. Nem sei como vai vir a conta de luz também, porque o ar-condicionado precisa ser ligado 24 horas”, disse.

Os pais de Ed Elen disseram que pretendem levar a filha para fora do estado, por meio do Tratamento Fora do Domicílio, e que para isso dependem do Governo.

