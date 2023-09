Suspeita é que homem não aceitava fim do relacionamento com a ex-mulher e, por isso, decidiu sequestrar filho. Criança foi levada para uma casa abandonada na zona rural de Epitaciolândia.

Um menino de 9 anos foi sequestrado pelo próprio pai, nessa sexta-feira (15), ao sair da escola em Epitaciolândia, interior do Acre. As polícias Civil e Penal foram acionadas e conseguiram resgatar o menino, que tinha sido levado para uma casa abandonada na zona rural da cidade. O pai conseguiu fugir pela mata e não foi localizado.

Conforme o delegado Eustaquio Ferreira, a Polícia Civil de Epitaciolândia recebeu a denúncia do sequestro da criança e logo iniciou as diligências, com apoio da Polícia Penal. A informação é que o pai deixou uma carta com ameaças, caso os familiares fossem procurar por eles.

“Ele pegou a criança na escola e deixou uma carta dizendo que ia enterrar o filho e se matar em seguida. A princípio [ainda estamos apurando], o motivo seria o relacionamento com a ex-mulher. Ele estava com a criança em um casebre abandonado em uma propriedade rural. Com nossa chegada, ele correu para mata junto com a criança e nós fizemos o acompanhamento. Em certo momento, ele começou a correr mais e a criança acabou ficando para trás. Nós não conseguimos localizá-lo”, informou o delegado.

Apesar da situação, o menino estava bem e foi entregue aos cuidados dos familiares. Os policiais ainda fizeram mais buscas na localidade, mas o homem não foi preso até a manhã deste sábado (16).

Por Juruáonline

