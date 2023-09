O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, esteve presente no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) nesta sexta-feira, 15, para uma série de eventos importantes que visam fortalecer o sistema judiciário e a educação no estado.

A programação incluiu a Aula Magna intitulada “O Interconstitucionalismo Judicial na América Latina”, realizada no âmbito da primeira turma de Mestrado da instituição e ministrada pelo desembargador Marcos Villas Boas. O evento contou com a presença de alunos e autoridades, demonstrando o compromisso do judiciário acreano com a educação de qualidade.

Além disso, o governador Gladson Cameli assinou três Ordens de Serviço que representam investimentos significativos no sistema judiciário acreano:

Reforma da Escola do Poder Judiciário – Foi autorizado o início da reforma da Escola do Poder Judiciário (Esjud), um passo importante para a qualificação profissional de magistrados e servidores em todas as comarcas do interior e na capital do Estado do Acre. O investimento total é de R$ 2,3 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado.

Reforma e Adequação do Fórum da Comarca de Capixaba – O governador também assinou a Ordem de Serviço para a reforma e adequação do Fórum da Comarca de Capixaba, com um investimento de R$ 749 mil.

Reforma e Ampliação da Guarita e Implantação do Centro de Atendimento Primário da Cidade da Justiça – Outro importante passo foi dado com a assinatura da Ordem de Serviço para a reforma e ampliação da guarita, visando à implantação do Centro de Atendimento Primário da Cidade da Justiça. Este projeto representa um investimento de R$ 1,1 milhão.

Durante o evento, o governador Gladson Cameli destacou a importância do ensino na construção de um estado democrático e justo e parabenizou os alunos do Mestrado em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos por seu empenho e dedicação.

Em suas palavras, Gladson Cameli declarou: “O governo do Estado do Acre demonstra nosso compromisso e responsabilidade com o fortalecimento do Poder Judiciário acreano, investindo mais de R$ 4 milhões em obras para um maior alcance dessa instituição. E é uma honra participar deste momento tão importante da qualificação profissional de cada um dos senhores. O ensino, meus amigos, é fundamental na construção de um Estado democrático e justo”.

A solenidade contou com a presença da presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari, e do diretor da Escola do Poder Judiciário, desembargador Élcio Mendes.

A presidente Regina Ferrari destacou que os investimentos representam um importante avanço para o sistema judiciário e para a educação no estado, contribuindo para a melhoria dos serviços oferecidos à população do Acre, além de agradecer ao governador Gladson Cameli por ser sensível às ações do judiciário acreano dando um grande suporte.

“É imprescindível refletirmos sobre a importância do investimento no conhecimento e na capacitação contínua. Vivemos em uma era de rápidas transformações sociais, políticas e tecnológicas, e é essencial que estejamos preparados para enfrentar os desafios que surgem diante de nós. E tenho o prazer de assinar as ordens de serviço que darão início a projetos fundamentais para o aprimoramento do sistema judiciário em nosso estado”, reforçou a presidente do TJAC.

Por Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

Fotos: Marcos Vicentti/Secom

