O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop), assinou nesta quarta-feira, 13, a ordem de serviço para iniciar as obras de reforma e adequação do Centro Integrado de Esporte e Lazer para a Comunidade – CIEC, no espaço esportivo da Fundação do Bem-Estar Social (Funbesa), localizado na Estação Experimental, em Rio Branco.

“O objetivo da nossa gestão é deixar um legado para os nossos jovens. O incentivo ao esporte é fundamental para formação individual de cada um, e para afastar crianças e adolescentes da criminalidade. São obras como essa que mudam a vida das pessoas”, frisou o governador Gladson Cameli.



O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões, oriundo de emenda parlamentar do então deputado federal e atual senador Alan Rick, e contrapartida do Estado.

“É uma determinação do governador a modernização do espaço, com a quadra e o campo sendo totalmente revitalizados, para garantir melhorias visando resgatar as práticas esportivas, proporcionar lazer às crianças e oferecer um ambiente mais seguro à comunidade”, ressaltou o titular da pasta de Obras Públicas, Ítalo Lopes.



O complexo também vai ter um parquinho destinado ao lazer das crianças e uma pracinha com mesas de jogos. Para garantir estrutura aos usuários terá um depósito de materiais esportivos e áreas de cozinha e serviços gerais.

A reabertura do CIEC da Estação Experimental garante um espaço que abriga diversas atividades de esporte e lazer para todas as idades, como: artes marciais, basquete, futebol, futsal, handebol, rugby, voleibol, academia funcional, entre outras atividades geridas pela Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE).

Por Felipe Hid Agência de Noticias do Acre

