Após a instalação da internet, que está beneficiando mais de 40 empreendedores da Comunidade do Rio Croa, em Cruzeiro do Sul, moradores locais comemoram o aumento de pacotes turísticos para a região. “Agora os turistas pagam as contas de dentro da rede”, conta Maria Damiana Cunha, ao agradecer ao governo do Estado pelos investimentos no programa de inclusão.

O acesso gratuito e ilimitado, para o titular da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), Assurbanipal Mesquita, “é uma conexão que, além de auxiliar nas atividades comerciais, presta um serviço essencial para a população. A internet está presente em todas as fases de uma viagem, desde a pesquisa de rotas, até a busca por transporte, hotéis e pousadas. O Estado se faz presente na região” observa.

Assurbanipal Mesquita visitou as áreas cobertas por vitória-régia e elogiou o cuidado dos nativos com a preservação da natureza. Foto: Jairo Carioca

Em visita à comunidade, Mesquita fez questão de visitar os empreendedores que recebem o serviço. A Seict estuda a ampliação do sinal de internet, para que o acesso chegue a 100% das mais de 70 residências. Na mesma velocidade que o serviço chega aos donos de restaurantes, ajuda os barqueiros que fazem o transporte diário de turistas no percurso delicioso e encantador no meio da Floresta Amazônica.

“Agora a gente acompanha a movimentação do turista em tempo real, isso possibilita mais economia de combustível e maior ganho no final do dia”, relatou Antônio da Costa, um dos barqueiros da cooperativa que atua na comunidade.

De fato, o ecoturismo vai contribuindo com a vida de muitos moradores de toda região. São mais de 200 turistas que visitam o rio por mês. Além das águas do manancial, é possível encontrar árvores centenárias, que se impõem e embelezam o espaço. Quem para e aprende o significado das sumaúmas, descobre uma verdadeira rede de conectividade na floresta.

O otimismo é tanto que várias pousadas vão sendo erguidas às margens do rio. Liderança da região, Reginaldo Cunha, conhecido como “seu Dedé”, inaugura o investimento em apartamentos para receber turistas. “Com o crescimento do movimento, agora é possível ampliar os serviços com pernoite, café da manhã e jantar, e isso vai gerar mais renda”, analisa.

Nesta época do ano, com o baixo nível das águas e a correnteza fraca, uma planta aquática conhecida na região como “pasta” se multiplica e forma um fenômeno natural exuberante, o “tapete verde”. A belíssima vitória-régia, flor tipicamente amazônica, é outro diferencial para quem navega pelo rio.

“Essa é uma visita capaz de recarregar as baterias da gente e um lugar que traz muita esperança. Tenho certeza que esse otimismo que ouvimos de cada empreendedor é sinal de dias melhores para todos”, avalia o titular da Seict.

Por Jairo Carioca Agência de Noticias do Acre

Fotos: Jairo Carioca e Pedro Devani/Secom

