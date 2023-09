Meia está no Botafogo desde agosto de 2022, com quatro gols e confiança do treinador Bruno Lage; atleta está emprestado pelo Benfica

O Botafogo prepara uma oferta para ter o meia Gabriel Pires em definitivo. De acordo com o jornal português “A Bola”, o Glorioso irá formalizar em breve uma proposta ao Benfica. Vale lembrar que o jogador está emprestado pelo time luso ao Alvinegro desde agosto de 2022. O acordo vai até dezembro deste ano. Os valores não foram revelados pela publicação. Gabriel Pires tem 29 anos e contrato com o Benfica até junho de 2025. O camisa 14 tem 37 partidas, quatro gols e cinco assistências pelo Glorioso.

Com a proximidade do fim de contrato de empréstimo, o Botafogo quer logo assegurar a compra de Gabriel Pires. O jogador, vale lembrar, tem a confiança do treinador Bruno Lage. Os dois trabalharam juntos no próprio Benfica, entre 2019 e 2020.

Gabriel Pires completará 30 anos ainda neste mês de setembro. O atleta é carioca, mas foi revelado pela Juventus, da Itália. Depois, jogou também por Pro Vercelli, Spezia, Livorno e Pescara, todos também italianos. Ele passou ainda por Leganés/ESP), Al-Gharafa/QAT e Resende.

Gabriel Pires em ação contra o Fluminense, no primeiro turno do Brasileirão – Foto: Vitor Silva/Botafogo

O Botafogo voltou aos treinos na última sexta-feira (08), após ficar cinco dias de folga depois de perder de 2 a 1 para o Flamengo, no Brasileirão. O Glorioso é o líder da competição, com 51 pontos, dez a mais do que o Palmeiras, segundo colocado e, pelas contas da UFMG, com chances de título na casa dos 90%.

O bom descanso se dá pelo fato do futebol masculino nacional estar paralisado por conta da Data-Fifa. Assim, o Botafogo só volta a campo no próximo sábado (16), às 21h, contra o Atlético, em Minas, pela 23ª rodada do Brasileirão.

