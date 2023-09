Larissa Ferreira contou que está com crise de pânico e disse que era insustentável continuar no grupo musical

A cantora Larissa Ferreira anunciou que deixou o Mastruz com Leite. A saída da artista do conjunto musical acontece um ano e meio depois que ela relatou ter sido abusada por um colega de banda. Nas redes sociais, Larissa contou que está com crise de pânico e disse que estava insustentável continuar com o trabalho no grupo.

“Estou me despedindo, na verdade, nem consegui me despedir pelo estado mental em que eu me encontro. Não sei como tive forças para aguentar o São João, mas eu preferi vestir a camisa da banda, me apegar com Deus e me entupir de remédios para voz e para depressão. Quase não conseguia mais desinchar e muitos me massacrando até pelo meu corpo, sendo que eu estava poupando todos e acabando comigo. Sempre pensei no outro e não em mim. Vou seguindo, meu coração é gratidão aos fãs e a Deus pela força de ainda ter aguentado quando não podia mais. Companheiros que realmente queriam o meu bem de alguma forma, gratidão”, disse ela.

Larissa falou que não conseguia mais continuar no Mastruz com Leite. “Encerrei minhas atividades na banda por livre e espontânea incapacidade. Tive que escolher entre viver ou ficar e acabar com minha reputação, minha família e a minha vida. Sim, chegou nesse ponto. Porém, nunca quis passar isso para vocês e mais eu era julgada pelas fraquezas. Tive ajudas, mas não as certas. Já me vejo com o tipo de ajuda certa, e logo estarei bem. Não tenho cabeça projetos futuros ainda, mas estarei aberta a eles”, contou.

A cantora pediu aos amigos que sejam compreensivos com ela durante esse período, pois não está em condições de conversar ou dar maiores explicações sobre o que está vivendo. Ela contou que lida com crises de pânico. Por isso, procurou um psicanalista e iniciou um tratamento feito por meio de hipnose.

“Tô em crise de pânico, não consigo falar com ninguém, tenho medo de atender um telefonema. Então, me respeitem e não desistam de mim. Tenho a melhor base, a melhor família, os melhores pais, vou me reerguer. Orem por mim, estou orando por vocês”, concluiu Larissa Ferreira.

