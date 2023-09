Jogador do Real Madrid passou por Santos, já que na próxima segunda-feira se apresenta para os jogos da seleção brasileira

Rodrygo jogou no último sábado (2) na partida em que o Real Madrid venceu do Getafe por 2 a 1, pela La Liga. Mas hoje já está aqui no Brasil, porque amanhã se apresenta no Rio de Janeiro para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. O atacante aproveitou para ver os filhos gêmeos, Ravy e Rayan, que vivem em Santos com a mãe, Pamela Souza.

O encontro aconteceu quase dois meses depois de a esteticista falar nas redes sociais que o jogador ainda não registrou os pequenos

Em julho, Pamela informou que os dois ainda não eram registrados pelo atacante da seleção, “por causa do sobrenome, que ele não quer. Se eu contar tudo aqui, gente, fico até amanhã. Prefiro evitar, porque agora tudo é processo, né?”. Rodrygo quer colocar o nome Silva, e não Goes, que é o que ele usa.

Na época, a assessoria dele informou que o caso está sendo aos cuidados do advogado do jogador e que todas as medidas serão tomadas no âmbito jurídico

Depois dessa confusão, Rodrygo chegou a vir nas férias, pegar os meninos e levá-los para conhecer familiares que moram na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo. Desta vez, Rodrygo trouxe de presente para os meninos a nova camisa do Real Madrid, claro com o número 11 e o nome dele estampados

Depois dessa confusão, Rodrygo chegou a vir nas férias, pegar os meninos e levá-los para conhecer familiares que moram na cidade de Osasco, região metropolitana de São Paulo.

Desta vez, Rodrygo trouxe de presente para os meninos a nova camisa do Real Madrid, claro com o número 11 e o nome dele estampados

Ravy e Rayan, que estão com 1 ano e meio, também ficaram um pouco com a família de Rodrygo. Na volta para a casa da mãe, Rodrygo ainda posou para foto com Leuren, irmã dos meninos e filha da Pamela, de outro relacionamento

Desde a gravidez de Pamela, a relação dos filhos com Rodrygo é envolta em muitas polêmicas. Pamela já precisou cobrar publicamente a pensão que o jogador deveria pagar às crianças — vale destacar que o salário do atacante no Real Madrid é de cerca de R$ 16 milhões por ano. Atualmente, a mãe afirma que a parte financeira está toda acertada.

Mas Pamela sente falta de o pai conviver mais com os filhos e de ele não estar presente em momentos importantes de Ravy e Rayan. Mas nas redes sociais dos gêmeos, administradas pela mãe, sempre há referência ao pai e aos avós paternos

