Neste sábado, 2, o senador Alan Rick (União Brasil) anunciou nova emenda para fortalecer a produção agrícola em Cruzeiro do Sul e todo o Vale do Juruá. Após fazer um apanhado dos mais de R$ 2,7 milhões já destinados para a aquisição de equipamentos agrícolas, implementos, maquinário, veículos e mudas, o parlamentar garantiu mais um R$ 1 milhão para a cafeicultura, recurso que será executado pela Secretaria de Estado de Agricultura, em parceria com a pasta municipal.

O anúncio ocorreu na abertura do Curso de Cooperativismo, organizado pela OCB -Organização das Cooperativas do Brasil -, em parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul e a CooperCafé.

Também estiveram presentes, o prefeito Zequinha Lima, o secretário municipal de Agricultura, Eutimar Sombra, o secretário de Estado de Agricultura, José Luís Tchê, o secretário de Estado de Indústria e Tecnologia, Assurbanipal Mesquita, os deputados estaduais Nicolau Junior, Luís Gonzaga, presidente da ALEAC, e Edvaldo Magalhães; o superintendente do Incra, Márcio Alercio; o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário no Acre, Cesário Braga; Assur Mesquita, Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia; e a secretária de Produção da Prefeitura de Mâncio Lima, Alana Souza.

Por Assessoria

