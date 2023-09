Senador também participou da assinatura da ordem de serviço para reforma e ampliação do Centro de Saúde Cândido Mesquita e anunciou novos investimentos em Epitaciolândia e Brasiléia

Nesta quinta-feira, 31, o senador Alan Rick e o prefeito Sérgio Lopes inauguraram a quadra Antônio da Silva de Oliveira (Padim), no bairro Pôr do Sol, em Epitaciolândia, fruto de emenda destinada quando o senador ainda era deputado federal, no valor de R$ 400 mil. O novo espaço de lazer recebeu o nome do saudoso desportista “Padim” como forma de homenageá-lo e à família, que também carrega esse legado de contribuição ao esporte acreano. Padim jogou no Cruzeiro do Quinari, comandou o time Real Madrid, na Fronteira, e os três dos cinco filhos jogam futebol e já disputaram o Campeonato Estadual pelo time do Alto Acre.

Após a inauguração, o prefeito e o senador ainda assinaram a ordem de serviço para a ampliação da Unidade de Saúde José Cândido Mesquita, obra que também será custeada com emenda do senador.

“Me alegro muito de ver mais essa realização do nosso mandato em Epitaciolândia. Mais um ambiente de lazer e de prática esportiva para a comunidade. A prefeitura aqui já recebeu equipamentos agrícolas, caminhonete para ações de saúde, material médico hospitalar e outros investimentos. E, em breve, retornaremos para a inauguração da UBS ampliada e para outras entregas” – disse o senador.

Outros investimentos

Ainda em Epitaciolândia, o senador Alan Rick confirmou recursos para a construção do prédio que abrigará a sede da Associação dos Ministros e Pastores Evangélicos de Epitaciolândia e Brasiléia, através de convênio da entidade com a prefeitura, e anunciou novas emendas que contemplarão a cobertura da quadra do bairro Pôr do Sol, a compra de uma Van para o transporte de pacientes em tratamento de saúde, a compra de uma caminhonete para a Câmara de Vereadores e ainda a construção da Unidade de Produção de Leitões (UPL). Assim que entrar em funcionamento, a UPL vai fomentar a cadeia produtiva de carne de porco na região do Alto Acre e promete gerar, pelo menos, 400 empregos diretos.

O senador, o prefeito Sérgio Lopes, o secretário adjunto de Agricultura do estado, Edvan Azevedo, o chefe do Departamento de Convênios da Secretaria de Estado Obras Públicas (SEOP), Kennethy Anderson, e arquiteto e urbanista da SEOP, Victor Hugo, empresários e produtores visitaram o terreno onde a UPL será construída, com emenda de R$ 6 milhões do senador.

“Diante das entregas feitas hoje, das já realizadas anteriormemte e de todos esses recursos anunciados, quero externar toda a nossa alegria e gratidão ao senador Alan Rick pelo olhar carinhoso que ele tem com o município de Epitaciolândia.” – declarou o prefeito Sérgio Lopes.

Já em Brasiléia, Alan Rick visitou a obra da Escola Socorro Frota, retomada após articulação do senador junto ao FNDE para a liberação de mais recursos. “Essa semana mais R$ 223 mil caíram na conta da prefeitura, somando R$ 1,2 milhão já pagos. Ainda tem R$ 3 milhões para serem liberados, e já me coloquei a disposição para destinar mais uma emenda especial para a conclusão da obra como foi sonhada lá atrás.” – explicou Alan Rick.

Por Assessoria

