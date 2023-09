Fluminense e Internacional se enfrentarão em duas quartas, enquanto Palmeiras e Boca jogarão em duas quintas por vaga na final da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira as datas e horários das partidas das semifinais da Copa Libertadores 2023. Os jogos de ida serão disputados na última semana de setembro. A volta acontecerá uma semana depois, na primeira semana de outubro.

Fluminense, Internacional, Palmeiras e Boca Juniors (ARG) são as equipes que ainda estão envolvidas no torneio. A final da competição será realizada no Maracanã, no Rio de Janeiro, no dia 4 de novembro.

DATAS DAS PARTIDAS

27/9 – 21h30 – Maracanã – Fluminense x Internacional – Globo e Paramount+ (ida)

28/9 – 21h30 – Bombonera – Boca Juniors x Palmeiras – ESPN e Star+ (ida)

4/10 – 21h30 – Beira-Rio – Internacional x Fluminense – Globo e Paramount+ (volta)

5/10 – 21h30 – Allianz Parque – Palmeiras x Boca Juniors – ESPN e Star+ (volta)

PREMIAÇÃO

Com a classificação para as semifinais, as equipes garantiram mais 2,3 milhões de dólares (cerca de R$ 11,3 milhões). Quem chegar à decisão receberá, pelo menos, mais 7 milhões de dólares (R$ 34,5 milhões). O campeão receberá um bônus ainda de mais 11 milhões de dólares (R$ 54,2 milhões)

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 14,7 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,47 milhão) por vitória.

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,1 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,3 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,3 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 34,5 milhões)

Campeão: US$ 18 milhões (R$ 88,7 milhões)

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram