O aprendizado serve como terapia e geração de renda para o público em vulnerabilidade atendido pelo programa

Nesta segunda quinzena do mês de agosto, 19 adolescentes e jovens começaram a “botar a mão na massa” no curso Técnico em Panificação. A capacitação profissional integra o programa Radioativo, sendo resultado da parceria entre o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O curso técnico possui um projeto pedagógico voltado ao ensino sobre a produção de pães e massas doces, atendendo às normas e procedimentos técnicos de qualidade, higiene, saúde e segurança no trabalho. As aulas estão sendo realizadas de quinta à sábado, no horário das 7h30 às 11h30 na Escola Senai, situada no bairro Cadeia Velha.

A psicóloga que acompanha o programa Radioativo, Kariny Gonçalves, explica que todos os participantes são provenientes de situação de vulnerabilidade: “alguns já fizeram o curso de operador de computador, que também foi oferecido pelo programa Radioativo. Já os novos alunos são adolescentes e jovens acompanhados pelas Varas da Infância e Juventude e em cumprimento de medida socioeducativa”.

Mais do que seguir receitas culinárias, as aulas práticas e teóricas envolvem ainda planejamento, segurança dos alimentos, tecnologias e processos de produtos. A cada fornada, eles aperfeiçoam seus talentos, ampliam sua autonomia, bem como estimulam o desenvolvimento da comunicação, responsabilidade e sociabilidade.

Essa edição do Radioativo foi custeada com os valores remanescentes das emendas dos deputados e ex-deputados: Daniel Zen, Edvaldo Magalhães, Janilson Leite, Neném Almeida, Pedro Longo, Roberto Duarte, Wagner Felipe, José Bestene, Antônio Pedro e Nicolau Júnior.

Por Miriane Teles | Comunicação TJAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram