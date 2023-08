A saúde pública no Vale do Juruá vive uma nova realidade após uma série de investimentos realizados pela gestão do governador Gladson Cameli. Nesta terça-feira, 29, o governo do Estado entregou à população de Marechal Thaumaturgo a Unidade Mista de Saúde do município totalmente reformada. Com um investimento de quase R$ 840 mil, a obra beneficiará cerca de 17 mil thaumaturguenses.

A vice-governadora Mailza Assis comemorou a conclusão da obra que gerou uma nova estruturação do espaço e possibilitará um avanço na qualidade dos serviços oferecidos, pacientes bem assistidos e servidores com uma melhor condição de trabalho. A execução da reforma foi gerenciada pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e pela Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).



Investimento no esporte

Ainda no evento, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), assinou a ordem de serviço de manutenção predial no Ginásio Poliesportivo Raimundo Bezerra Frota. O investimento de pouco mais de R$ 550 mil é um incentivo e apoio às práticas esportivas em Marechal Thaumaturgo.



Com a assinatura da ordem de serviço, intervenções como manutenção em instalações elétricas, pintura, cobertura, arquibancada, instalações de prevenção a incêndio, piso, calçada e outros serviços serão realizadas. Já nos próximos meses, um espaço revitalizado, adequado e moderno será entregue à população.

O que disseram



“Venho trazendo o compromisso do governador Gladson com Marechal Thaumaturgo. O nosso trabalho tem sido voltado para proteger vidas, cuidar das pessoas, para que os serviços básicos cheguem até a população”, disse a vice-governadora Mailza Assis.



Para a gente é uma honra estar entregando essa unidade revitalizada. Temos muito a evoluir, mas creio que o primeiro passo foi dado”, frisou Pedro Pascoal, Secretário de Estado de Saúde.



“Esse ginásio é importante para esse município. Nós estamos fazendo esse investimento olhando para o futuro. Aqui será um espaço de confraternização, de brincadeiras, atividades físicas. Logo voltaremos para entregar esse ginásio à população”, pontou Aberson Carvalho, Secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes.



“Foi dialogando, fazendo parcerias que a gente conseguiu avançar muito rápido e é assim que nós iremos continuar. A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo está à disposição do governo do Estado para as parcerias para que possamos fazer muito mais pelas pessoas”, falou o prefeito Valdélio Furtado.



“É uma alegria muito grande estar aqui vendo mais trabalhos realizados pelo governo do Estado. O governo tem olhado de uma forma mais diferenciada para os municípios mais distantes. A Assembleia Legislativa tem ajudado como pode, pois esse é o nosso papel”, explanou o presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Luiz Gonzaga.

