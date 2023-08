Animal de mais de meia tonelada partiu para cima, jogou a vítima para o alto e depois a arrastou pelo chão com os chifres

Uma mulher foi brutalmente atacada por um touro enfurecido no domingo (27), na cidade espanhola de Titulcia, na região de Madri, durante uma tourada.

Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o exato momento em que o touro aparece correndo pelas ruas da pequena cidade, com várias pessoas à frente.

Um pouco mais adiante, em uma esquina, está uma mulher que mexe no celular de forma distraída e aparenta não participar da corrida com o animal.

O touro enfurecido primeiro passa direto ao tentar virar a rua, mas escorrega, retorna e parte para o ataque.

A vítima é atingida pelas costas e jogada para cima com violência. Ao cair no chão, ela recebe várias investidas do touro, de quase meia tonelada.

Algumas pessoas tentam parar o animal dando pauladas, mas a jovem continua sendo atacada e arrastada pelo chão.

Segundo a imprensa espanhola, a mulher seria uma ativista que atua em movimentos que buscam acabar com as festas no país que envolvem touros. Ela teria sido agredida ao tentar provar que o animal só atacaria se fosse provocado.

A prefeitura da cidade divulgou uma nota em que dizia que a mulher foi levada para o hospital e precisou passar por uma cirurgia. Ela foi transferida para outra unidade de saúde, e seu estado é estável.

Por R7

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram