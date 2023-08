Tudo pronto para o início de mais uma edição da Expoacre Juruá. O evento começa nesta quarta-feira (30), e já traz uma de suas principais atrações nacionais: o show do grupo Barões da Pisadinha.

Os estandes abrem as portas às 18h na Arena do Juruá, e as atividades seguem até às 3h. O evento também conta com palcos alternativos, além de estandes e atendimentos de órgãos públicos.

Além dos Barões da Pisadinha, os cantores Aldair Playboy e Léo Magalhães estão entre as atrações musicais aguardadas para os cinco dias de feira. Na noite gospel, foi confirmado o cantor Davi Sacer. A feira agropecuária termina no dia 3 de setembro com a tradicional Cavalgada.

No dia 2 de setembro, penúltima noite de evento, uma luta de MMA será promovida. Já no dia 3, último dia da Expoacre Juruá, acontece a 4ª Corrida da Expoacre Juruá, e também a Cavalgada 2023.

Confira:

18h – abertura ao público dos estandes de exposições, dos setores de gastronomia e das atividades de negócios e entretenimento

20h – palco principal

20h às 00h – palco alternativo

23h – show Barões da Pisadinha

00h – fechamento dos estandes de exposições

3h – encerramento de todas as atividades do dia da Expoacre Juruá 2023

