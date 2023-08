Nesta sexta-feira, 25, o senador Alan Rick (União Brasil – AC) participou da entrega da Unidade Mista de Assis Brasil que passou por reforma e ganhou equipamentos novos adquiridos com emenda destinada ainda quando era deputado federal.

“Fico sempre muito feliz em ajudar o governo do estado e as nossas prefeituras a levar melhorias para o nosso povo, principalmente, quando se trata de saúde. Aqui tem uma parte dos recursos que destinei quando deputado federal e no final deste ano, quando abre para indicarmos as emendas do orçamento de 2024, já vou colocar mais recursos. A Sesacre vai poder comprar mais equipamentos e realizar novas melhorias na unidade. É um compromisso.” – disse o senador.

Alan Rick também agradeceu e parabenizou os servidores da Unidade. “São vocês, gente, que atendem a comunidade. Que fazem com que esse prédio seja útil para a nossa população”. – disse.

De acordo o gerente administrativo da unidade, Hudynaldo Assis, há anos a unidade necessitava dessa intervenção. “Desde que inaugurada, em 2012, não lembro da unidade ter passado por uma reforma como essa. Agora temos condição de receber os nossos pacientes em um ambiente salubre e com os novos equipamentos oferecer atendimentos para os quais não tínhamos estrutura, como o odontológico. Agora temos um consultório equipado”. -disse.

O governador Gladson Cameli agradeceu a parceria do senador, de todos os parlamentares, e anunciou que a intenção do governo é transformar a Unidade Mista de Assis Brasil em um Hospital de Pequeno Porte. O senador retribuiu colocando o mandato à disposição para contribuir com a obra.

