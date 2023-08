Em uma solenidade realizada na manhã da última quarta-feira, 23, no auditório do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), foram entregues os “kits policiais” a integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC). A ação faz parte do planejamento estratégico da instituição, visando a modernização dos equipamentos que são utilizados pelos profissionais durante a atividade policial.

Com investimentos de 4 milhões, 902 mil, 630 reais e e 28 centavos, oriundos do Ministério da Justiça e do Governo do Estado do Acre, o “kit policial” consiste no armamento – pistola Beretta .40, colete balístico, munições, algema e coldre. Foram contemplados, neste primeiro momento, profissionais do 1º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Policiamento Ambiental e do Grupo Especial de Fronteiras (Gefron).

“Um sonho realizado”, assim descreveu a coronel Ellen Pontes, diretora de Logística e Patrimônio (DLP) da PMAC. “Desde 2021, a administração viu a necessidade de mudar a forma de acompanhamento e fiscalização quanto aos materiais bélicos. Foi verificado que cada policial deveria ter o seu kit de Proteção Individual”, destacou a militar.

A Coronel ainda agradeceu o empenho das pessoas que possibilitaram tal conquista. “Ao Governo do Estado, que tem possibilitado que a Administração da PM continue sendo conduzida pelos princípios da economia e da eficiência, a cooperação da Secretaria Segurança Pública e do Comando Geral, por acreditarem no trabalho das equipes envolvidas neste processo”, enfatizou.

Todos os equipamentos entregues serão cadastrados no sistema interno da instituição, possibilitando um maior e mais fácil controle pela Diretoria de Logística e Patrimônio.

Na solenidade ainda foram entregues duas caminhonetes ao Batalhão Ambiental, provenientes de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), totalizando um investimento de 628 mil, 812 reais.

PMAC

