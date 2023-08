O Instituto Federal do Acre publicou o edital do processo seletivo para ingresso no curso de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, em Educação Profissional, Científica e Tecnológica – EPCT. O curso é ofertado pelo Campus Rio Branco.

A especialização em EPCT visa proporcionar a qualificação e o aprofundamento de conhecimentos aos profissionais que atuam ou desejam atuar na Educação Profissional, Científica e Tecnológica, com vistas ao aprimoramento da prática pedagógica e dos processos educativos.

Acesse o edital:edital

O curso é ofertado na modalidade semipresencial e está organizado em 12 disciplinas com 30 horas de duração cada, totalizando uma carga horária de 360 horas. Os encontros presenciais ocorrerão quinzenalmente, no Ifac Campus Rio Branco, às sexta-feiras (período noturno) e aos sábados (período matutino e vespertino) e as atividades não presenciais serão realizadas às quinta-feiras, por meio de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).

Para concorrer às vagas é necessário possuir formação superior, em qualquer área, em curso reconhecido, validado ou revalidado por órgão competente do Ministério da Educação.

As inscrições deverão ser efetuadas, exclusivamente, no endereço eletrônico: https://selecoes.ifac.edu.br/, no período de 25 de agosto a 10 de setembro.

Serão ofertadas 30 vagas, das quais 25% se destinarão para candidatos oriundos de ações afirmativas, para candidatos autodeclarados negros (pretos e pardos), indígenas e 5% das vagas serão destinadas aos candidatos autodeclarados pessoas com deficiência. Os candidatos autodeclarados negros devem, obrigatoriamente, realizar o procedimento de heteroidentificação.

A turma de 2023 do curso de especialização em EPCT tem previsão de início das aulas no dia 06 de outubro, no Campus Rio Branco, localizado no conjunto Xavier Maia.

Informações adicionais poderão ser obtidas pelo e-mail: [email protected].

Acompanhe todas as publicações do edital na página: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/769/arquivos/

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram