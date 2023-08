Jovem de 14 anos chegou em casa embriagado e atingiu o pai durante discussão. Depois da agressão, ele correu por uma rua e trocou ofensas com dois homens armados, que perseguiram e executaram o rapaz no quintal de uma das casas.

O adolescente Everton Wesley Souza Carneiro, de 14 anos, foi morto após ser perseguido por um grupo armado na Rua Baixa Verde, no bairro Cidade Nova, no Segundo Distrito de Rio Branco, na madrugada desta quinta-feira (24).

De acordo com o Centro de Operações Policiais Militares (Copom), o rapaz chegou em casa embriagado, o que teria sido motivo de discussão com a família. Ele pegou uma enxada e atingiu a mão do próprio pai.

Após a agressão, ele correu pela rua, ainda bastante alterado e ameaçando moradores, ainda em posse da enxada. Ele foi perseguido por dois homens armados e trocou ofensas com a dupla em frente a uma casa onde acontecia um velório. Um dos homens efetuou disparos contra o jovem, que entrou na casa e pulou um muro para escapar.

A dupla continuou a perseguição, e executou o rapaz no quintal de uma das casas. A Polícia Militar foi acionada, e uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi ao local e constatou o óbito do jovem.

O local foi isolado para perícias e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Os suspeitos de perseguir e atirar contra o adolescente não foram identificados.

Por g1 AC — Rio Branco

