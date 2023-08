Roupas com manchas de sangue foram encontradas e um suspeito está na mira da polícia.

As polícias civil e militar no do município de Brasiléia, fronteira com a Bolívia e distante cerca de 250 quilômetros de Rio Branco, intensificaram as buscas pela jovem Rayres Silva Ferreira, de 23 anos, desaparecida desde a última sexta-feira, 21.

O sumiço da mulher está envolto em muitos mistérios e a suspeita, por parte da polícia, de que ela tenha sido vítima de homicídio e o corpo ocultado.

Informações de familiares e moradores do bairro José Baraúna, disseram ter ouvido gritos de socorro, na direção das margens do Rio Acre. Diante disso, os agentes de segurança iniciaram buscas minuciosas na região.

No fim da tarde desta terça-feira, 22, os objetos pessoais e roupas da vítima, apresentando manchas de sangue, além de uma bicicleta abandonada no rio, que foram encontrados elevaram o patamar das investigações para o possível crime de homicídio e ocultação de cadáver.

Na manhã desta quarta-feira, 23, homens do Corpo de Bombeiros retornaram ao local para reiniciar as buscas, pois apesar do verão e do Rio Acre apresentar seca, os agentes trabalham com outras hipóteses de ocultação de cadáver.

A Polícia Civil não quis informar detalhes, não dispõe de provas suficientes, mas já tem um suspeito sobre vigilância e aguarda resultado das buscas.

