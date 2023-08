Única praça esportiva apta no Acre, estádio Florestão, em Rio Branco, recebeu 59 partidas oficiais do futebol profissional nesta temporada, e 126 considerando jogos do futebol de base e feminino.

O estádio Florestão, em Rio Branco (AC), é a praça esportiva que mais recebeu jogos oficiais do futebol brasileiro em 2023, ficando à frente até do Maracanã, que está sendo alvo de polêmicas, disputas judiciais e debate sobre as condições do gramado.

O Florestão, que é administrado pela Federação de Futebol do Acre (FFAC), recebeu 59 jogos considerando confrontos do Campeonato Acreano Profissional, Copa do Brasil, Brasileiro da Série D e Copa Verde. O Maracanã, por exemplo, sediou 55 partidas até o momento, e é o segundo estádio com mais jogos no Brasil.

Se considerar os jogos das competições de base e futebol feminino, o Florestão foi palco de 126 partidas.

Até a publicação desta reportagem são 234 dias corridos no ano, representando a média de um jogo a cada 1,85 dia (45h).

A Arena da Floresta, na capital, é outra praça esportiva que recebia jogos oficiais, mas está interditada desde o início do ano pela Justiça do Acre devido algumas irregularidades. Atualmente, o estádio passa por obras de melhorias.

O excesso de jogos no Florestão já não é novidade há algum tempo no Acre. No primeiro trimestre de 2023, devido o período chuvoso, o estádio ficou com gramado em péssimas condições de uso às vésperas dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil.

Por Kelton Pinho/GE

