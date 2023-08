Segundo informações, a caminhonete teria capotado diversas vezes, após o motorista ter dormido ao volante.

Quatro pessoas que saíram na tarde desta terça-feira, 22, do município de Acrelândia, interior do Acre, com destino a cidade de Nova Mármore, em Rondônia, foram vítimas de um acidente grave na BR-364.

Um casal morreu no local do acidente, próximo a entrada do Distrito de Fortaleza do Abunã, outras duas pessoas sobreviveram, foram socorridos e transferidos para o Pronto Socorro de Rio Branco, em estado grave.

No local do acidente, morreram: Vanete Maria da Silva de Souza Fernandes, de 45 anos, e Alécio Barbosa dos Santos, de 37 anos.

O motorista Márcio de Oliveira Fernandes, 47 anos, e o passageiro Raoni Batista dos Santos, de 33 anos, sobreviveram e, inicialmente, foram socorridos e encaminhados ao Hospital do Distrito de Extrema em Rondônia. Devido a gravidade dos ferimentos e a proximidade geográfica, foram transferidos para o Pronto Socorro de Rio Branco.

Vítimas fatais e sobreviventes são moradores de Nova Mármore e haviam vindo visitar parentes no Acre.

