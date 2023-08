O Governo do estado do Acre, em parceria com a Secretaria de Estado de Administração (SEAD) e a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), anunciou a convocação dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado de número 001/2023 SEAD/SEE, realizado em 24 de março de 2023. O objetivo é preencher vagas para o cargo de professor.

Os candidatos selecionados devem seguir as instruções contidas no Diário Oficial do Estado (DOE) para a entrega de documentos e a assinatura do contrato. Este passo é essencial para a efetivação do vínculo empregatício. A entrega dos documentos está programada para ocorrer até o dia 04 de setembro de 2023, no horário das 07h30min às 13h30min.

As localidades para a entrega dos documentos serão nos Núcleos de Educação, distribuídos nos municípios indicados no DOE. É fundamental que os candidatos consultem essa lista para identificar o local exato onde devem comparecer.

Com prazo determinado para a entrega dos documentos e assinatura do contrato, os candidatos devem estar atentos aos detalhes e prazos estabelecidos no DOE. O Governo do Acre enfatiza a importância desse processo para o pleno funcionamento das atividades educacionais e para o cumprimento das metas do setor.

Observação: As informações aqui apresentadas são baseadas no Diário Oficial do Estado e podem estar sujeitas a atualizações ou modificações. Recomenda-se que os candidatos acompanhem regularmente os comunicados oficiais para quaisquer atualizações.

Confira: Convocação Educação

Por AcreOnline.net

