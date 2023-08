O governador Gladson Cameli solicitou e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, garantiu apoio no reforço à segurança no Acre, abrangendo desde operações específicas na área à equipamentos como helicóptero. Estes assuntos foram tratados em reunião do governador com o ministro, na noite desta terça-feira, 22, na sede do MJ, em Brasília.

Na audiência, o governador agradeceu ao ministro “o firme apoio que tem dado ao Acre”, inclusive na recente crise de rebelião no presídio local e na manutenção de integrantes da Força Nacional no estado com o policiamento ostensivo e preventivo na região de fronteira, além da atuação, também, no combate aos crimes ambientais. Ele aproveitou para pedir reforço para a área de segurança no estado, destacando a necessidade e importância da atuação conjunta, reafirmando a sua disposição neste sentido e do reconhecimento à atuação do governo federal junto ao governo estadual.

“Eu preciso desse apoio para ajudar o estado e esteja certo do reconhecimento público a toda ação realizada pelo governo federal com o governo do Estado”, afirmou o governador.

Entre as solicitações, Gladson Cameli pediu apoio financeiro para a atuação de equipes do Grupo Especial de Operações de Fronteira (Gefron), criado pelo governo para combater os crimes transfronteiriços. Ele também reforçou pedido de doação de um helicóptero que pertencia à Polícia Rodoviária Federal, “para reforçar o combate aos crimes ambientais e apoiar o transporte de pessoas que precisam de atendimento de urgência em locais de difícil acesso”.

O governador também apresentou um breve balanço dos resultados das ações de segurança no Acre, como queda de 25% nos crimes de latrocínio e a redução em cerca de 40% nos roubos de veículos e recuperação de mais de 70% daqueles roubados, resultados registrados com o apoio da Força Nacional nas fronteiras e o videomonitoramento. Outro dado apresentado aponta que, entre janeiro e 21 de agosto de 2022 e o mesmo período relativo a 2023, houve uma queda de 14,29% nos crimes de feminicídio no estado.

Amazônia é prioridade

“A Amazônia é prioridade e conte com o nosso apoio”, afirmou Flávio Dino, explicando que isso inclui desde operações conjuntas específicas à equipamentos, como helicóptero. Além de verificar a possibilidade de doar o helicóptero já existente, ele afirmou que doará um helicóptero novo ao Estado – ação que explicou pretender fazer com os demais estados. Ele também confirmou a implantação de um posto da Polícia Rodoviária Federal em Cruzeiro do Sul, medida que também vem sendo solicitada pelo governador.

Flavio Dino incumbiu inclusive ao secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar – também presente no encontro – para providenciar o atendimento às reivindicações do governo do Acre. O secretário reforçou a importância do apoio ao Acre, lembrando inclusive a recente ida do ministro da Justiça ao município de Brasileia, com anúncio de recursos e entrega de equipamentos. Conforme ele, trata-se de “fortalecer laços federativos fundamentais numa matéria sensível como a segurança pública”.

Também participaram da reunião o procurador do Estado, João Paulo Setti e o chefe de gabinete do governador, coronel José Messias.

Por Dilma Tavares

Foto: Dilma Tavares/Ascom Serf

