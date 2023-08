Policiais militares do 6° Batalhão PM, juntamente com Polícia Federal e Polícia Civil, realizaram apreensão de vinte um quilos de entorpecentes, na segunda-feira, 21, no município de Cruzeiro do Sul.

A ação integrada faz parte da operação Hórus. As equipes policiais efetuaram a abordagem em um carro quando procederam a busca veicular encontraram os entorpecentes no porta malas.

Os policiais encaminharam a ocorrência à Delegacia da Polícia Federal para os demais procedimentos cabíveis.

Por Assessoria

