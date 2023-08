Na última segunda-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC) demonstrou seu firme compromisso no enfrentamento do abuso e exploração de crianças e adolescentes ao participar ativamente do WORKSHOP PMAC 2023 – ABUSO E EXPLORAÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES. O evento, contou com a participação da delegada titular da Delegacia de Atendimento à Criança e Adolescente Vítima (DECAV), Carla Fabíola Coutinho, responsável por ministrar uma palestra de grande relevância intitulada: “Escuta especializada e depoimento especial: a importância do atendimento inicial na delegacia de Polícia”.

Na palestra, a delegada Carla Fabíola abordou de forma abrangente as funções primordiais desempenhadas pela DECAV, além de apresentar detalhadamente o fluxograma de atendimento destinado às vítimas nesse contexto delicado e sensível. Ao transmitir essas informações essenciais, a palestrante destacou a importância do processo inicial de atendimento na delegacia como uma etapa crucial para a promoção da justiça e apoio às vítimas.

“Um aspecto crucial é a relevância dos canais de denúncia no eficaz combate e repressão ao abuso e exploração infantil, pois a participação ativa da sociedade por meio desses canais é vital para identificar casos de violência e garantir que as ações da Polícia Civil sejam cada vez mais direcionadas e efetivas”, enfatizou a delegada Carla Fabíola.

A palestra também contou com a valiosa contribuição da equipe multidisciplinar da DECAV, que inclui assistentes sociais e psicólogos. Ana Paula Gomes e Amanda Carvalho, assistente social e psicóloga, respectivamente, participaram da palestra, detalhando o papel fundamental da escuta especializada e do depoimento especial durante o processo de atendimento na delegacia. Suas contribuições destacaram a necessidade de abordagens sensíveis e profissionais para garantir que as vítimas se sintam apoiadas e compreendidas em todo o processo.



O WORKSHOP PMAC 2023 demonstrou ser um passo significativo na contínua busca por aprimoramento e eficiência no atendimento e enfrentamento do abuso e exploração de crianças e adolescentes.

Assessoria/ PCAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram