A influenciadora digital Yanca Lorrane Jesus Maia, de 27 anos, foi morta a tiros dentro da própria casa, em Salvador, na madrugada da ultima sexta-feira, 18. O crime é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Bahia.

Segundo a Polícia Civil informou ao Terra, o caso ocorreu no bairro de Periperi. De acordo com as investigações iniciais, três homens teriam efetuado os disparos contra a vítima. Até a última atualização desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

“A autoria e motivação estão sendo apuradas. Guias periciais foram expedidas”, acrescentou a corporação por meio de nota.

Yanka tem mais de 76 mil seguidores no Instagram e, de acordo com a Record TV, pouco antes de ser morta havia feito algumas postagens em seu perfil.

Em um dos stories, ela contou que estava fazendo uso de medicamentos para controlar a ansiedade e, em outro post, escreveu: “Façam o favor de não vim [sic] na minha porta sem antes me ligar ou mandar mensagem, não”. A jovem também chegou a postar em sua rede social uma conversa em que cobrava R$ 5 mil de um devedor, mas não identificou quem era a pessoa que estava cobrando.

Além disso, ela chegou a postar um vídeo no seu feed com a legenda. “O mal de alguns é tocar muito no meu nome, que desespero é esse?”.

