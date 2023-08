Uma colisão aconteceu no cruzamento da Rua Alfredo Teles com a Rua do Muru, no bairro João Alves, envolvendo membros do grupamento Giro da Polícia Militar e um taxista. Três policiais do Giro foram atingidos pelo veículo do taxista, que não respeitou a preferência no cruzamento. Os policiais feridos foram levados ao pronto socorro da cidade para receberem cuidados médicos.

O comandante da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), capitão Daniel Teixeira, relatou os detalhes do incidente. Segundo ele, o taxista não seguiu o sinal de pare e a placa indicativa da preferência no cruzamento, resultando na colisão com os policiais que estavam em deslocamento na rua. Os procedimentos necessários foram realizados, incluindo a perícia no local do acidente. Os policiais já receberam atendimento médico no pronto socorro e as medidas administrativas estão em andamento.

O capitão Teixeira ressaltou que os testes de embriaguez realizados nos envolvidos não indicaram presença de álcool no sangue. Ele enfatizou que o incidente foi mais relacionado à situação do acidente de trânsito e que as medidas legais e administrativas estão sendo tomadas para esclarecer e resolver o ocorrido.

Esse incidente destaca a importância de respeitar as regras de trânsito e os sinais de preferência, bem como manter a atenção ao dirigir, visando a segurança de todos os usuários das vias.

Por jurua24horas

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram