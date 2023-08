São Paulo joga em casa e Corinthians com a vantagem por vaga na final da Copa do Brasil

Timão tem a vantagem do empate, enquanto Tricolor precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença

Um dos Majestosos mais esperados da história vai acontecer nesta quarta-feira (16). A partir das 19h30 (de Brasília), São Paulo e Corinthians se enfrentam no estádio do Morumbi valendo uma vaga na final da Copa do Brasil.

A vitória por 2 a 1 na Neo Química Arena, no jogo de ida da semifinal, dá ao Corinthians a vantagem do empate. O São Paulo precisa ganhar por dois ou mais gols de diferença, enquanto a vitória simples leva a decisão para os pênaltis.

O classificado para a final garante pelo menos R$ 30 milhões, premiação do vice-campeão. Quem ficar com o título da Copa do Brasil embolsa R$ 70 milhões.

Na outra semifinal, que também acontece nesta quarta-feira (16), Flamengo e Grêmio jogam no Maracanã. O rubro-negro carioca tem a classificação encaminhada depois de ter vencido por 2 a 0 em Porto Alegre (RS).

Retrospecto

O São Paulo não ganha do Corinthians desde março de 2022, quando fez 2 a 1 no Morumbi, no jogo de volta da semifinal do Paulistão. Depois disso, foram duas vitórias do Timão e três empates.

No retrospecto geral, a vantagem é do Corinthians, com 133 vitórias contra 109 do São Paulo, além de 115 empates.

Novidade no Tricolor

Na última atividade antes do clássico, Dorival Júnior trabalhou troca de passes curtos e longos, além de movimentação com seus atletas, que foram divididos em dois grupos. Finalização ao gol e enfrentamento entre os jogadores também foram atividades desenvolvidas pelo treinador e sua comissão técnica.

Luciano, com dores em panturrilha, e David, com edema ósseo no joelho direito, correram no gramado, no entanto são baixas confirmadas para enfrentar o Corinthians. O camisa 10, inclusive, cumpre suspensão no duelo.

O treinador tricolor fez mistério em relação à escalação inicial, mas Lucas Moura é quem deve ser o substituto do suspenso Luciano. Existe a possibilidade também de James Rodríguez ser titular. O colombiano disputa posição com Rodrigo Nestor.

Último apoio

Sem poder contar com a torcida no Morumbi, o Corinthians abriu o treinamento desta terça-feira (15). Mais de 30 mil pessoas foram até a Neo Química Arena e passaram um último incentivo aos jogadores.

A atividade contou com a presença do volante Fausto Vera, que desfalcou o Corinthians na vitória sobre o Coritiba, no último fim de semana, pelo Brasileirão, por conta de uma forte gripe. O argentino disputa posição com Gabriel Moscardo.

Já o meia Renato Augusto participou apenas do aquecimento e na sequência desceu para os vestiários da Neo Química Arena, mas não preocupa para o clássico. Isso já estava programado pela comissão técnica.

Por R7 Esportes

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram