Neymar Jr fez exigências milionárias em novo clube, diz site

Tricolor, com craque inspirado, dá banho de bola e merecia mais que 2 a 0. Mas placar basta para levá-lo à decisão. Timão pressiona no fim

Com uma atuação magistral de Lucas Moura, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (16/8), no Morumbi, que recebeu público excepcional: 62.093 (renda estratosférica, R$8.500.325,00). Assim, está na final da Copa do Brasil-2023. Afinal, inverteu a desvantagem na ida (Timão 2 a 1). O Tricolor mandou no Majestoso e contou com seu astro em estado de graça. Além de jogadas sensacionais, Lucas Moura fez um dos gols. O outro, que abriu o placar, foi um golaço espetacular de Wellington Rato.

O São Paulo garantiu a vaga na final da Copa do Brasil (após 23 anos) e buscará título inédito. Além disso, no mínimo, embolsará mais R$ 30 milhões (a cota do vice, sendo que o campeão levará R$ 70 milhões). Dessa forma, espera o vencedor de Flamengo x Grêmio (que jogam no Maracanã a volta; na ida, Fla 2 a 0) para saber qual será o seu rival.

São Paulo manda no primeiro tempo

O Corinthians não viu a bola no primeiro tempo. Tentou ligações diretas para Yuri Alberto, anulado pela defesa Tricolor. Já o São Paulo, atacava eficazmente, principalmente pela direita, com Rafinha e Wellington Rato. E, principalmente, Lucas Moura. Afinal, o atacante centralizou quase todas as jogadas, passando facilmente pela marcação e encontrando companheiros bem colocados. Mas foi num erro do Timão que o São Paulo saiu na frente, aos 12. Cassio tentou lançar a bola no meio. Porém, o São Paulo recuperou. Wellington Rato recebeu na intermediária, avançou sem marcação, cortou para o meio e mandou de fora da área. A bola pegou curva, sem chance para Cássio. Golaço.

Uma cabeçada de Gil, aos 20, que passou raspando, foi o primeiro ataque corintiano. E ficou nisso. Para se ter ideia, aos 30 da etapa final, o São Paulo tinha nove finalizações e 63% de posse. O Timão, só esta cabeçada. Aos 31, o São Paulo ficou trocando passes como se fosse um treino. Lucas Moura toca para Rato, recebe de volta e… 2 a 0. O São Paulo (derrotado por 2 a 1 na ida), agora é que tinha a vantagem. E quase ampliou com Nestor e Lucas Moura. Cássio salvou.

Tricolor perde gols

Embora voltasse com Fágner (na vaga de Bruno Méndez, que começou improvisado na lateral-direita) e Matías Rojas no lugar do inoperante Fausto Vera, o São Paulo seguiu o massacre. Assim, Calleri quase marcou de letra; Lucas Moura roubou a bola e cruzou para Calleri deixar na medida para Wellington Rato isolar. Banho de bola. Aos 18, Luxa apostou todas as suas fichas em mais três substituições que abriram o Corinthinas. Já Dorival começou a fazer alterações quando os jogadores mostravam cansaço.

Corinthians pressiona no fim

Mas um jogador que entrou no Timão, o garoto Wesley, fez o time crescer. Ele passou a fazer boas jogadas pela esquerda do ataque, em cima de Rafinha. E o Corinthians, aproveitando que o São Paulo tinha cansado e recuado, começou a ter chances. Maycon chutou uma raspando e Rojas, de fora da área, obrigou Rafael a fazer uma das grandes defesas do jogo. No finzinho, Juan para o São Paulo e Maycon para o Corinthians perderam boas oportunidades. O placar não foi alterado, mas o São Paulo tomou sustos nos acréscimos. Mesmo assim, Tricolor na final da Copa do Brasil.

