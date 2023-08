(Vídeo) Caminhonete e van colidem na BR 364 no interior do Acre

Um acidente ocorreu nas proximidades de Feijó na manhã desta segunda-feira (14), quando uma caminhonete conduzida por uma mulher colidiu em um buraco na rodovia,causando a perda de controle do veículo e invadindo a pista contraria e posteriormente em uma colisão com a lateral de uma van que transportava passageiros e trafegava sentido contrario. O incidente aconteceu a aproximadamente 21 quilômetros de Feijó no sentido de Manoel Urbano.

Até o momento, informações ainda não confirmadas indicam que não houve vítimas fatais no acidente. As autoridades locais estão respondendo à situação, e equipes de resgate e serviços de emergência foram acionados para prestar atendimento aos passageiros da van e ao motorista do caminhonete.

Por AcreOnline.net

