Santos vai receber valor milionário por transferência de Neymar

O Corinthians ampliou a sua fase invicta na temporada. Na tarde deste domingo, jogando na Neo Química Arena, o Corinthians protagonizou uma virada contra o Coritiba, assegurando uma vitória por 3 a 1 na 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

No primeiro tempo, o Coritiba inaugurou o placar por meio de um gol contra de Murillo. Já na segunda etapa, o Corinthians realizou uma reviravolta, marcando três vezes com Gil, Yuri Alberto e Wesley, garantindo a conquista da vitória.

Com essa vitória, o Corinthians soma três pontos na sua campanha e avança uma posição na tabela. Com 23 pontos, a equipe temporariamente se coloca em 13º lugar, lembrando que o Fortaleza, também com 23 pontos, jogará ainda neste domingo.

Agenda alvinegra: o Corinthians encara um próximo jogo de caráter decisivo. No dia 16, quarta-feira, a equipe alvinegra enfrenta o rival São Paulo no jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil, às 19h30, no estádio do Morumbi.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo enfrentou quatro desfalques em seu elenco para o confronto deste sábado. Gustavo Silva, Paulinho, Cantillo e Lucas Veríssimo não estiveram disponíveis para a partida.

Diante deste cenário, os 11 jogadores escolhidos para iniciar a partida foram Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos; Maycon, Ruan Oliveira, Gabriel Moscardo e Renato Augusto; Adson e Yuri Alberto.

Escalação CorinthiansMeu Timão



O Coritiba, treinado pelo comandante Willians Alves, foi escalado inicialmente com a seguinte escalação: Gabriel; Diogo, Kuscevic, Henrique e Victor Luis; Fransérgio, Sebastián Gómez e Matheus Bianqui; Marcelino Moreno, Robson e Diogo Oliveira.

O jogo

Primeiro tempo

O Corinthians enfrentou um primeiro tempo abaixo, com seus jogadores desconcentrados e cometendo erros em passes. Enquanto isso, o Coritiba procurou controlar o ritmo do jogo e se beneficiou de um desvio contra em um escanteio para inaugurar o placar.

A primeira ameaça real do jogo surgiu nos instantes iniciais, logo no primeiro minuto. Em um contra-ataque, a bola chegou aos pés de Renato Augusto, que avançou pela intermediária e disparou um chute de fora da área em direção ao gol, onde Gabriel estava posicionado.

Num início marcado pelo estudo entre as equipes, o Corinthians retomou sua ofensiva somente aos nove minutos. Adson progrediu pela direita e identificou Yuri Alberto desmarcado na área. O atacante controlou a bola, mas hesitou no arremate e foi bloqueado.

O Coritiba, por sua vez, conseguiu ameaçar apenas aos 14 minutos de jogo. A partir de uma cobrança de falta, Marcelino Moreno fez um cruzamento na área do Corinthians, e Cássio, com boa atuação, saiu do gol e afastou o perigo ao socar a bola para longe.

Uma verdadeira bomba de fora da área marcou os 22 minutos de jogo. Após o Corinthians envolver-se em uma série de trocas de passes, o jovem Gabriel Moscardo viu uma brecha e disparou um potente chute de longa distância que acabou saindo para fora.

A contagem de gols teve início aos 27 minutos. Durante a cobrança de escanteio efetuada por Marcelino Moreno, a bola encontrou seu caminho na área, desviando em Murillo e se encaminhando em direção ao gol. O gol foi marcado contra pelo zagueiro do Timão.

O Corinthians tentou uma resposta de forma imediata. Aos 30 minutos, Maycon realizou um lançamento primoroso para Renato Augusto dentro da área, onde o meio-campista se aproveitou do escorregão de Diogo e chutou em direção ao goleiro Gabriel.

Cássio mostrou suas credenciais no final da etapa, aos 40 minutos. Após erro na tabela do Corinthians, o Coritiba lançou um contra-ataque, resultando em uma chance para Diogo Oliveira. Em um duelo frente a frente, o goleiro fechou o ângulo e fez uma bela defesa.

Aos 44 minutos, durante um período em que o Corinthians estava com a maior posse de bola, a equipe buscou criar uma nova oportunidade. Nesse momento, Maycon recebeu pelo lado direito, criou espaço e lançou um chute de fora da área que saiu pela linha de fundo.

Segundo tempo

Realizando três alterações durante o intervalo – as entradas de Wesley, Matheus Bidu e Bruno Méndez -, o Corinthians alterou sua abordagem na segunda metade do jogo e logrou uma virada. A equipe marcou três gols ao longo da etapa complementar.

Depois de um início em que o Corinthians trabalhou trocas de passes próximas à área, a equipe conquistou um escanteio que resultou em um movimentado rebote dentro da área. Gil aproveitou a oportunidade e empurrou a bola para as redes, igualando o placar.

A virada se concretizou rapidamente. Aos oito minutos, Renato Augusto efetuou um lançamento para Ruan Oliveira, que ajeitou de cabeça para Yuri Alberto, posicionado na pequena área. Com um toque de ombro, o camisa 9 finalizou com sucesso.

Na sequência da investida do Corinthians, a equipe perdeu uma oportunidade valiosa de ampliar sua vantagem logo após o segundo gol. Em uma jogada rápida, Adson serviu Yuri Alberto na grande área, mas o atacante acabou finalizando fora do alvo.

Aos 11 minutos, Renato Augusto também buscou deixar sua marca. Recebendo um passe de Wesley na entrada da área, o camisa 8 do Corinthians disparou um chute firme com o pé direito, resultando em um desvio na barreira formada por Henrique.

Mais uma vez, Cássio mostrou sua importância para o Corinthians aos 20 minutos. Após um cruzamento na área, Robson recebeu a bola e controlou com espaço, finalizando de pé direito. Contudo, o goleiro se lançou e realizou uma defesa para impedir o empate adversário.

Um golaço surgiu das ações do Corinthians aos 21 minutos. Em um rápido contra-ataque, Adson lançou Wesley em alta velocidade, o jovem avançou até a entrada da área e disparou uma bomba com o pé direito, assegurando um gol magnífico para a equipe.

Aos 26 minutos, o Coritiba ameaçou com um cruzamento alto na área do Corinthians, resultando em um rebote para Diogo Oliveira. Com um giro, o atacante tentou finalizar por cima de Cássio, porém o goleiro efetuou a defesa com a perna.

Em busca de ampliar a vantagem, o Corinthians manteve o ímpeto. Aos 30 minutos, Adson recebeu pela direita, realizou um corte para o meio e efetuou um cruzamento na área. Maycon surgiu entre os zagueiros para cabecear, entretanto, Gabriel fez uma defesa.

Por MARIA BEATRIZ DE TEVES

