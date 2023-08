Sejusp promove Caminhada pela Paz na Cidade do Povo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a nova edição do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que prevê investimentos públicos federais de R$ 371 bilhões para os próximos quatro anos. Entre as obras previstas está a construção do Hospital Universitário (HU) da Ufac. O anúncio ocorreu nesta sexta-feira, 11, em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

O projeto do HU inclui 320 leitos e oito UTIs. A estimativa é de que 1.800 novos servidores sejam contratados para atender as demandas do hospital, cujas atividades principais são atendimento em regimes ambulatorial e de internação, apoio ao diagnóstico e terapia, apoio técnico, desenvolvimento de recursos humanos e pesquisa, gestão e execução administrativa e apoio logístico. A única área que não será contemplada é a de urgência e emergência.

“Este é um momento histórico para o Acre. Um sonho coletivo que se torna realidade. E isso tudo porque o governo Lula foi sensível para entender a importância da obra para o Estado”, disse a reitora da Ufac, Guida Aquino.

Os objetivos do PAC são gerar emprego e renda, reduzir desigualdades sociais e regionais e acelerar o crescimento econômico. Do total de recursos alocados, R$ 371 bilhões virão do orçamento geral da União; o setor privado entrará com R$ 612 bilhões; as empresas estatais aportarão R$ 343 bilhões, especialmente a Petrobras; e mais R$ 362 bilhões virão de financiamentos. A previsão é que R$ 1,4 trilhão seja aplicado até 2026 e o restante após essa data

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram