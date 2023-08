Neymar acerta com o Al-Hilal/ARA

Michael abre o placar, mas CR7 empata, vira o jogo na prorrogação e levanta primeiro troféu na Arábia Saudita

O Al-Nassr venceu o Al-Hilal por 2 a 1, na prorrogação, neste sábado, e conquistou o título da Copa dos Campeões Árabes. Michael, ex-Flamengo, abriu o placar para o time comandado por Jorge Jesus, aos seis minutos do segundo tempo. Curiosamente, o atacante brasileiro aplicou sua tradicional comemoração, inspirada em Cristiano Ronaldo.

Aos 29 da segunda etapa, CR7 recebeu cruzamento da direita e empatou a partida finalizando na grande área. Já aos oito minutos da prorrogação, o astro português voltou a mostrar oportunismo na grande área para cabecear e balançar as redes fazendo a virada.

No início da prorrogação, o técnico do Al-Nassr, Luis Castro, ex-Botafogo, foi expulso por discussão acalorada com o árbitro. Grande nome da partida, Cristiano Ronaldo foi substituído aos 10 minutos do segundo tempo da prorrogação, com dores no joelho após choque com adversário.

Após o fim da partida, durante o início da festa dos campeões, o brasileiro Anderson Talisca pegou uma bandeira do Al-Nassr com os torcedores e levou para fincar no centro do gramado. O zagueiro Al Bulayhi, do Al-Hilal, não gostou, puxou a bandeira da mão do brasileiro e uma confusão foi iniciada. Veja no vídeo abaixo.

Cristiano Ronaldo colocou fim à sequência de temporadas sem títulos. O craque não levantou nenhum troféu nas temporadas 2021/22 e 2022/23, atuando por Manchester United e Al-Nassr. Já no início de 2023/24, conquista seu primeiro torneio atuando na Arábia Saudita.

A Copa dos Campeões Árabes é um torneio anual, que acontece desde 1981. Ela reúne as melhores equipes do “mundo árabe”. É composta por 38 clubes participantes, sendo 19 representantes da Ásia e 19 do continente africano.

Por Redação do ge — Taif

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram