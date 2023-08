Em Sena Madureira e Manoel Urbano 8 trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão em fazendas

Oito pessoas que trabalhavam em condições análogas à escravidão foram resgatadas pela Polícia Federal do Acre (PF-AC) em conjunto com o Ministério Público do Trabalho (MPT) em Rondônia e Acre e o Ministério do Trabalho do Acre (MT-AC) na Operação Claver. Dentre os resgatados, três são menores de idade.

A operação foi realizada entre segunda (7) e até esta sexta-feira (11) e partiu de denúncias recebidas pelos três órgãos sobre a situação de trabalhadores em diversas propriedades cercadas de mata fechada, em fazendas que estão localizadas nos municípios de Sena Madureira e Manoel Urbano, no interior do Acre.

Os trabalhadores foram encontrados sem equipamentos de primeiros socorros e sem água potável. A comida e a moradia, segundo o relato policial, eram precárias, com jornadas exaustivas e sem formalização de documentos trabalhistas.

Além dos resgates realizados, os proprietários das terras e os gerentes destas foram autuados pelo Ministério Público do Trabalho em Rondônia e Acre e pelo Ministério do Trabalho do Acre, em decorrência do descumprimento de normas trabalhistas.

A pena prevista para o crime de redução à condição análoga à de escravo é de oito anos de reclusão e multa, além da pena correspondente à violência.

O nome da operação faz referência a São Pedro Claver, missionário protetor dos escravos.

g1

