Governo publica nomeação e resultado preliminar da Prova de Aptidão Física do ISE

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do Instituto Socioeducativo (ISE/AC), publicou na edição do Diário Oficial desta sexta-feira, 11, a nomeação dos candidatos, conforme resultado final do concurso público para o provimento de vagas de nível médio e superior do ISE/AC, homologado pelo Edital n.º 068 Sead/ISE, de 13 de abril de 2023, juntamente com o resultado preliminar da Prova de Aptidão Física de candidatos (sub judice), referente ao Edital n.º 001 Seplag/ISE, de 4 de outubro de 2021.

Os candidatos nomeados terão o prazo de até trinta dias para a apresentação dos documentos pertinentes ao cargo e a efetiva assinatura do Termo de Posse. Os cargos seguem no padrão e classe inicial da carreira. Sobre o resultado preliminar da Prova de Aptidão Física do Edital n.º 001 Seplag/ISE, a lista segue na seguinte ordem: cargo, inscrição e nome do candidato, em ordem alfabética.

Ambos os editais com as listas podem ser consultados ao final do texto.

O candidato poderá obter informações referentes aos editais junto ao ISE, por meio do número (68) 9 9224-2327 ou junto à Secretaria de Estado de Administração (Sead), por meio do endereço eletrônico [email protected].

Por Ingrid Andrade- Agência de Notícias do Acre

