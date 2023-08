Velório de Aracy Balabanian será aberto ao público no Theatro Municipal do Rio

O corpo de Aracy Balabanian será velado no Salão Assyrio, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, nesta terça-feira (8). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do espaço. O velório será aberto ao público, como era vontade da atriz, das 10h às 13h. Depois, o corpo de Aracy vai ser cremado no Cemitério do Caju, na zona portuária da capital fluminense, em cerimônia restrita a familiares e amigos íntimos.

Aracy morreu, aos 83 anos, na manhã desta segunda-feira (7). Ela foi diagnosticada com câncer de pulmão no fim do ano passado e estava internada na Clínica São Vicente, na zona sul do Rio de Janeiro.

Ao R7, a clínica enviou um comunicado sobre a morte da artista. “A Clínica São Vicente lamenta a morte da paciente Aracy Balabanian, na manhã desta segunda-feira (7) e se solidariza com a família e amigos por essa irreparável perda. O hospital também informa que não tem autorização da família para divulgar mais detalhes”, informou o hospital.

