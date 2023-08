Nacional consegue virada e “salva” o Norte na Série D

Depois de perder o jogo de ida por 2 a 0, o Nacional derrotou o Parnahyba, do Piauí, por 3 a 0 na tarde deste domingo, 6, no estádio da Colina, em Manaus, no Amazonas, e conseguiu a classificação para a 3ª fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Ceará, duas vezes, e Matheus Sacramento anotaram os gols do Naça e a equipe segue viva na disputa pelo acesso para a Série C.

Próximo adversário

O adversário do Nacional na próxima fase do Brasileiro será o Bahia de Feira, da Bahia. Com uma melhor campanha, o Nacional joga a decisão em casa.

Três eliminados

O Nacional avançou, mas Princesa do Solimões, do Amazonas, e Águia e Tuna Luso, do Pará, foram eliminados do Brasileiro.

O Princesa do Solimões perdeu para o Ferroviário, do Ceará, por 3 a 0, após um empate em casa por 1 a 1.

A Tuna Luso foi derrotada pelo Maranhão por 1 a 0, no tempo normal, e nas penalidades por 5 a 4 em Belém, no Pará, e disse adeus ao torneio.

O Águia perdeu para o Atlético, do Ceará, por 3 a 0 e adiou o sonho de voltar a Série C.

Por PHD Esporte Club

Foto: João Normando

