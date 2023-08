Aluna de autoescola atropela e mata candidata que aguardava prova

A motorista também fazia a avaliação e teria sido orientada a parar o carro, mas confundiu os pedais e, ao invés de frear, acelerou o veículo

Uma mulher atropelou e matou uma aluna que aguardava para realizar a prova prática do Departamento de Trânsito do Estado de Goiás (Detran-GO), em Alexânia. A motorista, que não teve o nome divulgado, também fazia a avaliação e, segundo informações repassadas ao Correio, teria sido orientada a parar o carro, mas confundiu os pedais e, ao invés de frear, acelerou o veículo.

O acidente ocorreu no fim da manhã deste domingo (6/8), na Praça da Juventude, próximo à Rodoviária de Alexânia, local usado para a realização das provas do Detran. A vítima, identificada como Ozeni Alves Teixeira, 49 anos, e outras duas pessoas aguardavam a vez de serem submetidas ao exame, quando a candidata apertou o pedal do acelerador e arrancou sobre os três alunos.

Ozeni teve o corpo prensado contra uma parede e os outros dois candidatos sofreram ferimentos leves. Procurado pelo Correio, o Detran-GO informou que a vítima chegou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. “O Detran-GO se solidariza com as vítimas e se coloca à disposição para dar todo apoio necessário aos envolvidos e às famílias”, afirmou o órgão.

Ainda em nota, o Detran informou que se empenha para o total esclarecimento dos fatos. A perícia foi acionada e a candidata e o examinador passarão pelo teste do bafômetro. Até o final das investigações, o professor ficará afastado das funções. “Em paralelo à investigação policial, o Detran-GO irá instaurar uma sindicância para apurar as circunstâncias do acidente”, finalizou o Departamento em nota. A reportagem tentou contato com a Autoescola Avança, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Por Correio Braziliense

